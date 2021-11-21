Непогода стала причиной отмены нескольких рейсов на Сахалине

Южно-Сахалинск, 21 ноября. Рейсы из Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск и в обратном направлении пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказали в аэропорту столицы региона.

Согласно информации на онлайн-табло, ряд рейсов перенесены на другое время. Так, прибытие самолета в Южно-Сахалинск из Курильска ожидается 21 ноября в 17:00 по московскому времени вместо 14:30. Пассажиры смогут вылететь в Курильск только в 14:00 по московскому времени.

На Сахалине отмечается сильный боковой ветер. Задержки на нескольких рейсах отмечались и 20 ноября. Утром в столице региона температура воздуха составила минус четыре градуса.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны рейсы в поселок Охотск Хабаровского края. Самолеты должны были вылететь в пункт назначения вечером. Но время изменили из-за сильного ветра и снегопада.