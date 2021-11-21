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«Барселона» победила «Эспаньол» в дебютном матче под руководством Хави

Спорт
«Барселона» победила «Эспаньол» в дебютном матче под руководством Хави
Global Look Press  /  Panoramic/ZUMAPRESS.com

Барселона, 21 ноября. Каталонская «Барселона» на своем поле обыграла «Эспаньол» со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Испании. Минувшая встреча стала дебютом легендарного полузащитника клуба Хави Эрнандеса в амплуа главного тренера.

Единственным голом в составе хозяев отметился Мемфис Депай. Футболист реализовал 11-метровый удар, открыв счет на 48-й минуте.

Каталонцы сыграли первый официальный матч под руководством Хави Эрнандеса. Руководство сине-гранатовых подписало соглашение с испанским специалистом, которое рассчитано до лета 2024 года.

Хави Эрнандес является воспитанником «Барселоны» и представлял цвета клуба на протяжении всей карьеры — с 1998 по 2015 год. В составе каталонцев он выиграл 25 трофеев, в том числе восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре титула победителя Лиги чемпионов.

Испанец встал у руля «Барсы» 6 ноября. Это произошло после увольнения нидерландского специалиста Рональда Кумана.

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