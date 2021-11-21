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Армия
Tencent: появление кораблей ВМФ России в Средиземном море разозлило США
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Tencent: появление кораблей ВМФ России в Средиземном море разозлило США

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 05:41
Армия
Tencent: появление кораблей ВМФ России в Средиземном море разозлило США
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Пекин, 21 ноября. Соединенные Штаты пришли в гнев из-за появления трех российских боевых кораблей в Средиземном море. Этот факт может лишить Вашингтон доминирующей позиции в регионе, пишет китайский портал Tencent.

Российская эскадра, в состав которой вошли фрегат проекта 11356 «Адмирал Григорович», спасательное буксирное судно «СБ-742» и патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», прибыли в Средиземное море для учений с участием Алжира. Китайское издание уверено, что такой шаг со стороны РФ является ответным действием на провокации с маневрами в Черном море, которые устраивают США и страны НАТО, пишет «ПолитРоссия».

«Власти Белого дома были крайне недовольны действиями российского ВМФ, но их гневные выговоры были проигнорированы», – сказано в материале.

Ранее авторы китайского издания Tencent сообщили, что попытка атаки Крымского моста американским флотом может обернуться катастрофой для Пентагона. Аналитики отмечают быстрый проигрыш ВМФ США при дальнейшем развитии ситуации.

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сша средиземное море алжир
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