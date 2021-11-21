Россия и Израиль решили объединить усилия по борьбе с коронавирусом

Москва, 21 ноября. Роспотребнадзор намерен создать специальную рабочую группу с минздравом Израиля. Эксперты будут взаимодействовать в области профилактики и борьбы с инфекциями, включая коронавирус.

Переговоры с представителями Израиля провела глава Роспотребнадзора Анна Попова. В состав делегации вошли глава минтуризма Йоэль Развозов, профессор Салмон Зарка и директор департамента лабораторной диагностики Йишай Руфь.

«Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

Стороны затронули и вакцинацию от коронавируса. В Роспотребнадзоре и минздраве Израиля отметили, что только такая мера позволит остановить пандемию и снизить риск тяжелого течения болезни.

Низкие показатели вакцинации и приближение зимы стали причиной новой волны коронавируса в западных странах. Прирост заболеваемости в Европе беспокоит Всемирную организацию здравоохранения. Жителям советуют сделать прививку и соблюдать меры безопасности.