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Медведев и Зверев поборются за призовой фонд в $7,2 млн в финале итогового турнира АТР

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 05:23
Спорт
Медведев и Зверев поборются за призовой фонд в $7,2 млн в финале итогового турнира АТР
imago images/ТАСС  /  Paul Zimmer via www.imago-images/www.imago-images.de

Турин, 21 ноября. Россиянин Даниил Медведев будет играть против представителя Германии Александра Зверева в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Италии. Победитель матча получит приз в размере 7,2 миллиона долларов.

В рамках полуфинала Зверев, посеянный под третьим номером, играл против серба Новака Джоковича. Матч с первой ракеткой мира завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу немца. Встреча длилась 2 часа 28 минут. Во время матча Зверев сделал 14 эйсов, а Джокович подал навылет 15 раз.

В финале немецкий спортсмен сойдется с действующим обладателем трофея АТР Даниилом Медведевым (второй номер посева). Ранее теннисисты встречались на протяжении 11 раз, в большей части из которых победителем выходил россиянин (6:5). Недавно Медведев также обыграл Зверева в группе со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Главным фактором своей победы в группе на Итоговом турнире АТР Медведев назвал удачные подачи. Помимо Зверева россиянин также обыграл на этом этапе поляка Хуберта Хуркача и итальянца Янника Синнера.

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