Белоруссия возобновила экспорт электричества на Украину

Минск, 21 ноября. Белорусские поставщики возобновили экспортирование электричества на Украину. Об этом сообщает на своем портале Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Недавно Белоруссия прекратила коммерческие поставки электричества на Украину. Согласно неофициальной информации, причиной этому являлось автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС.

Мощность поставки электричества Минска Киеву составит 415 МВт·ч. Экспорт будет непрерывным в течение 23 часов в воскресенье.

Ранее бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко заявил, что рост стоимости продуктов питания в стране остановить или замедлить на данный момент невозможно. Причиной этому экс-чиновник называет безответственность нынешнего правительства и кризис на рынке энергоносителей.