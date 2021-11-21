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Белоруссия возобновила экспорт электричества на Украину

Общество
Белоруссия возобновила экспорт электричества на Украину
pxhere.com

Минск, 21 ноября. Белорусские поставщики возобновили экспортирование электричества на Украину. Об этом сообщает на своем портале Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Недавно Белоруссия прекратила коммерческие поставки электричества на Украину. Согласно неофициальной информации, причиной этому являлось автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС.

Мощность поставки электричества Минска Киеву составит 415 МВт·ч. Экспорт будет непрерывным в течение 23 часов в воскресенье.

Ранее бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко заявил, что рост стоимости продуктов питания в стране остановить или замедлить на данный момент невозможно. Причиной этому экс-чиновник называет безответственность нынешнего правительства и кризис на рынке энергоносителей.

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