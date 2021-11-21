Группа из 12 человек застряла в башкирских снегах во время поездки на квадроциклах

Красная горка, 21 ноября. Группа туристов, состоящая из 12 человек, в числе которых дети, застряла из-за усилившегося снега в Нуримановском районе Башкирии. Об этом сообщили в государственном комитете республики по ЧС.

Как отметили сами туристы, маршрут был им известен, однако из-за погоды несколько квадроциклов вышли из строя, из-за чего движение пришлось прекратить. Температура воздуха при этом, по прогнозам синоптиков, снизится до шести градусов. Местами ожидается еще больше снега и метель.

«Сегодня вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в Нуримановском районе компания из 12 человек, в том числе пятеро детей, поехали кататься на квадроциклах и застряли», — говорится в сообщении ГК.

На данный момент спасатели эвакуировали двух членов группы. Без каких-либо повреждений они доставлены на базу отдыха. Мероприятия по спасению остальных продолжаются.

В Башкирии недавно случилось еще одно происшествие. У многодетной семьи сгорел дом, никто не пострадал.