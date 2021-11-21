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Актриса Клоуз вернется к своему персонажу из «Стражей Галактики» в новом проекте Disney

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 04:51
Общество
Актриса Клоуз вернется к своему персонажу из «Стражей Галактики» в новом проекте Disney
AP/TASS  /  Jordan Strauss

Лос-Анджелес, 21 ноября. Американская актриса Гленн Клоуз запомнилась поклонникам Marvel по роли командора Корпуса Новы Ирани Раэль в «Стражах Галактики». Теперь она снова примерит образ своего героя в Disney World Ride.

Фильм «Стражи Галактики» рассказал историю появления нескольких важных персонажей киновселенной Marvel. В ленте супергерои решили объединиться с Корпусом Нова, чтобы защитить Ксандар и одолеть Ронана Обвинителя.

Недавно Disney опубликовал анонс нового проекта под названием «Стражи Галактики: космическая перемотка». Он появится в тематическом парке «Уолта Диснея» летом следующего года. Гленн Клоуз, представляя новый проект, поделилась своими эмоциями от возвращения к роли командора и пригласила поклонников помочь в «спасении Галактики».

Пока Disney готовит к выпуску новый аттракцион, режиссер Джеймс Ганн трудится над третьей частью «Стражей Галактики». Ранее стало известно, что к роли Стакара Огорда вернется актер Сильвестр Сталлоне.

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кино стражи галактики гленн клоуз disney world ride
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