Актриса Клоуз вернется к своему персонажу из «Стражей Галактики» в новом проекте Disney

Лос-Анджелес, 21 ноября. Американская актриса Гленн Клоуз запомнилась поклонникам Marvel по роли командора Корпуса Новы Ирани Раэль в «Стражах Галактики». Теперь она снова примерит образ своего героя в Disney World Ride.

Фильм «Стражи Галактики» рассказал историю появления нескольких важных персонажей киновселенной Marvel. В ленте супергерои решили объединиться с Корпусом Нова, чтобы защитить Ксандар и одолеть Ронана Обвинителя.

Недавно Disney опубликовал анонс нового проекта под названием «Стражи Галактики: космическая перемотка». Он появится в тематическом парке «Уолта Диснея» летом следующего года. Гленн Клоуз, представляя новый проект, поделилась своими эмоциями от возвращения к роли командора и пригласила поклонников помочь в «спасении Галактики».

Пока Disney готовит к выпуску новый аттракцион, режиссер Джеймс Ганн трудится над третьей частью «Стражей Галактики». Ранее стало известно, что к роли Стакара Огорда вернется актер Сильвестр Сталлоне.