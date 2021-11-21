Смерть блогера Губденского: самые громкие «звездные» ДТП на «дороге смерти» в Москве

Москва, 21 ноября. Кутузовский проспект в очередной раз подтвердил свой статус «дороги смерти». В этот раз жертвой аварии стал известный автоблогер Саид Губденский. ФАН вспомнил самые громкие ДТП, которые произошли на «кровавой» трассе.

Многие москвичи прозвали Кутузовский проспект «дорогой смерти» из-за ежегодно происходящих смертельных ДТП. Некоторые уверены, что трассу прокляли и виновниками аварий становится потусторонние силы.

Одно из самых громких ДТП произошло на Кутузовском проспекте в 2013 году. Тогда внедорожником Mercedes GL управлял вице-премьер правительства Дагестана Гаджи Махачев. Он ехал по разделительной полосе проспекта и врезался в пластиковые блоки, которые сигнализировали о ремонтных работах. Автомобиль вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом Chevrolet. Последний занесло в хетчбэк Mini Cooper.

В результате аварии в микроавтобусе погибли водитель и пассажир. Махачев позже скончался в машине скорой помощи. Остальные участники происшествия получили незначительные травмы.

Страшная авария с участием блогера Рахматуллаха Гаджиева произошла в 2018 году. Тогда молодой стритрейсер передвигался на Mercedes-Benz CLS 63 AMG со скоростью 200 километров в час. На фоне невнимательности парень сбил 59-летнюю женщину, которая пролетела несколько метров и скончалась после удара головой, передает Пятый канал.

Автомобиль при этом вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом Fiat. Mercedes вспыхнул мгновенно. Гаджиев и его друг сгорели заживо, а водителя и пассажиров микроавтобуса госпитализировали с тяжелыми травмами.

В 2020 году аварию на Кутузовском проспекте устроила звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Она сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. Он ударился об авто и попал на соседнюю полосу. По ней в этот момент ехал Jaguar, который совершил наезд на лежащего пешехода. В результате травм москвич скончался до приезда скорой помощи. Короткова отделалась сотрясением мозга.

Авария с участием Губденского продолжила пугающую цепочку «звездных» ДТП. Блогер управлял автомобилем BMW и во время неаккуратного вождения вылетел на встречную полосу, столкнувшись с Mercedes и Volvo. Молодой человек погиб на месте, пассажир BMW умер в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью.