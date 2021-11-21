Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 06:21
06:16
Общество
Сход снежных масс и повышение уровня воды в реках ожидаются на Камчатке
06:13
Общество
Иммунолог Жемчугов призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых россиян
06:11
Армия
The National Interest объяснил преимущество Т-80 перед современными российскими танками
06:07
Общество
IT-эксперт Чернов предупредил об опасности подключения к открытым Wi-Fi-сетям
06:03
Общество
Непогода стала причиной отмены нескольких рейсов на Сахалине
06:01
Происшествия
Пожар под Искитимом оставил сибирскую семью без дровяных запасов на зиму
06:00
Политика
Политолог Простаков: «США желают сделать изгоями Россию и Китай»
05:57
Общество
Daily Express: отказ от сахара и витамин D способен снизить риск возрастных заболеваний
05:45
Спорт
«Барселона» победила «Эспаньол» в дебютном матче под руководством Хави
05:41
Армия
Tencent: появление кораблей ВМФ России в Средиземном море разозлило США
Все новости

Смерть блогера Губденского: самые громкие «звездные» ДТП на «дороге смерти» в Москве

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 04:51
Происшествия
Смерть блогера Губденского: самые громкие «звездные» ДТП на «дороге смерти» в Москве
ТАСС  /  Гердо Владимир

Москва, 21 ноября. Кутузовский проспект в очередной раз подтвердил свой статус «дороги смерти». В этот раз жертвой аварии стал известный автоблогер Саид Губденский. ФАН вспомнил самые громкие ДТП, которые произошли на «кровавой» трассе.

Многие москвичи прозвали Кутузовский проспект «дорогой смерти» из-за ежегодно происходящих смертельных ДТП. Некоторые уверены, что трассу прокляли и виновниками аварий становится потусторонние силы.

Одно из самых громких ДТП произошло на Кутузовском проспекте в 2013 году. Тогда внедорожником Mercedes GL управлял вице-премьер правительства Дагестана Гаджи Махачев. Он ехал по разделительной полосе проспекта и врезался в пластиковые блоки, которые сигнализировали о ремонтных работах. Автомобиль вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом Chevrolet. Последний занесло в хетчбэк Mini Cooper.

В результате аварии в микроавтобусе погибли водитель и пассажир. Махачев позже скончался в машине скорой помощи. Остальные участники происшествия получили незначительные травмы.

Страшная авария с участием блогера Рахматуллаха Гаджиева произошла в 2018 году. Тогда молодой стритрейсер передвигался на Mercedes-Benz CLS 63 AMG со скоростью 200 километров в час. На фоне невнимательности парень сбил 59-летнюю женщину, которая пролетела несколько метров и скончалась после удара головой, передает Пятый канал.

Автомобиль при этом вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом Fiat. Mercedes вспыхнул мгновенно. Гаджиев и его друг сгорели заживо, а водителя и пассажиров микроавтобуса госпитализировали с тяжелыми травмами.

В 2020 году аварию на Кутузовском проспекте устроила звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Она сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. Он ударился об авто и попал на соседнюю полосу. По ней в этот момент ехал Jaguar, который совершил наезд на лежащего пешехода. В результате травм москвич скончался до приезда скорой помощи. Короткова отделалась сотрясением мозга.

Авария с участием Губденского продолжила пугающую цепочку «звездных» ДТП. Блогер управлял автомобилем BMW и во время неаккуратного вождения вылетел на встречную полосу, столкнувшись с Mercedes и Volvo. Молодой человек погиб на месте, пассажир BMW умер в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Смерть блогера Губденского: самые громкие «звездные» ДТП на «дороге смерти» в Москве
дтп кутузовский проспект губденский
Комментировать