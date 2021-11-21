Избыточный вес у кошек может стать причиной развития диабета

Москва, 21 ноября. Владельцы домашних животных стали меньше беспокоиться о здоровье своих питомцев. Так, за два года пандемии посещаемость ветеринаров снизилась на восемь процентов.

Игнорирование профилактических осмотров многие хозяева оправдывают стремлением избежать лишнего стресса для животного. Тем временем такая иллюзия заботы может привести к необратимым последствиям. РБК составил список симптомов, по которым можно понять, что кошке пора посетить врача.

Так, регулярного осмотра требуют животные старше семи лет, так как с возрастом у них развиваются соответствующие недуги. Постоянный контроль необходим и кошкам, страдающим ожирением. Подобное состояние может грозить животному диабетом, гипертонией и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Стоит обращать внимание и на поведение кошки. Если питомца часто тошнит, то это может значить, что у него застряло что-то в пищеводе. Попытки спрятаться будут также указывать на развитие какого-либо заболевания. Агрессивная реакция на поглаживания означает, что животное испытывает болевые ощущения.

Кошки обладают крайне глубоким интеллектом. Исследователи из Киотского университета выяснили, что они могут определять местоположение хозяина по голосу.