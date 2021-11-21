Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 04:53
04:51
Общество
Актриса Клоуз вернется к своему персонажу из «Стражей Галактики» в новом проекте Disney
04:51
Происшествия
Смерть блогера Губденского: самые громкие «звездные» ДТП на «дороге смерти» в Москве
04:26
Общество
Избыточный вес у кошек может стать причиной развития диабета
04:19
Общество
Дрифт-пилот Шиков призвал лихачей ехать на трассы после аварии с автоблогером Губденским
04:16
Общество
Комитет по животному миру Ленобласти показал редкие кадры охоты выдры
04:09
Общество
Потеснивший собаку на маленькой лежанке кот умилил пользователей Instagram
04:06
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после массового отравления метанолом в Казани
04:01
Общество
Вице-мэр Новосибирска Терешкова полежала на снегу в купальнике
04:00
Общество
Российские эксперты перечислили секреты истребителя F-35В
03:51
Общество
Автоблогер MAJORKA отказался снимать опасный контент на дорогах после ДТП с Губденским
Все новости

Избыточный вес у кошек может стать причиной развития диабета

Общество
Избыточный вес у кошек может стать причиной развития диабета
pixabay.com

Москва, 21 ноября. Владельцы домашних животных стали меньше беспокоиться о здоровье своих питомцев. Так, за два года пандемии посещаемость ветеринаров снизилась на восемь процентов.

Игнорирование профилактических осмотров многие хозяева оправдывают стремлением избежать лишнего стресса для животного. Тем временем такая иллюзия заботы может привести к необратимым последствиям. РБК составил список симптомов, по которым можно понять, что кошке пора посетить врача.

Так, регулярного осмотра требуют животные старше семи лет, так как с возрастом у них развиваются соответствующие недуги. Постоянный контроль необходим и кошкам, страдающим ожирением. Подобное состояние может грозить животному диабетом, гипертонией и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Стоит обращать внимание и на поведение кошки. Если питомца часто тошнит, то это может значить, что у него застряло что-то в пищеводе. Попытки спрятаться будут также указывать на развитие какого-либо заболевания. Агрессивная реакция на поглаживания означает, что животное испытывает болевые ощущения.

Кошки обладают крайне глубоким интеллектом. Исследователи из Киотского университета выяснили, что они могут определять местоположение хозяина по голосу.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Избыточный вес у кошек может стать причиной развития диабета
заболевание кошка поведение симптомы
Комментировать