Дрифт-пилот Шиков призвал лихачей ехать на трассы после аварии с автоблогером Губденским

Москва, 21 ноября. Водителям не нужно «реализовывать свои амбиции» на дорогах общего пользования, поскольку для этого существуют гоночные трассы. Об этом заявил двукратный вице-чемпион «Российской дрифт серии» Никита Шиков, комментируя ДТП с участием блогера Саида Губденского.

Авария, которую устроил Саид Губденский, произошла днем 20 ноября около дома №26 на Кутузовском проспекте. Автомобиль BMW под управлением блогера вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo и Mercedes. В результате происшествия скончался сам виновник ДТП, также врачи боролись за жизнь президента Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заура Ибрагимова, но его спасти не удалось.

Комментируя этот инцидент, Шиков отметил, что тем, кто хочет реализации своих водительских амбиций, нет места на дорогах общего пользования. Он также выразил сожаление в связи с тем, что ДТП унесло жизни двух человек.

«Конечно, безумно жаль всех, кто пострадал и погиб. Но важность реализации своих водительских амбиций не на дорогах общего пользования, а в специально отведенных местах — на гоночных трассах, соревнованиях — очень высока. Нужно доказывать, что ты крутой, среди таких крутых, как ты», — сказал Шиков в беседе с РЕН ТВ.

Другой автоблогер MAJORKA сообщил своим подписчикам, что не будет снимать опасный контент на дорогах общего пользования после ДТП с Губденским. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.