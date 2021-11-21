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Комитет по животному миру Ленобласти показал редкие кадры охоты выдры

Общество
Комитет по животному миру Ленобласти показал редкие кадры охоты выдры
vk.com  /  @roevzoo

Санкт-Петербург, 21 ноября. Процесс охоты выдры удалось запечатлеть на камеру в Волосовском районе Ленобласти. Животное включено в список охотничьих в регионе и живет рядом с водоемами.

Теплый мех выдры обладает водоотталкивающими свойствами, за счет которых она никогда не намокает. Это позволяет зверьку охотиться даже в сильные морозы. Соответствующие кадры опубликовали специалисты Комитета по животному миру Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

«Выдра — ночная охотница, она с удовольствием поедает полевок, ондатр, но главное лакомство — рыба. Выходя на берег, выдра уничтожает выводки мелких певчих птиц, которые высиживают птенцов», — говорится в сообщении.

Комитет по животному миру Ленобласти показал редкие кадры охоты выдры
Pr Scr vk.com / Комитет по животному миру Ленинградской области

Под водой животное может находиться около полутора минут, однако большую часть времени оно проводит в своей норке. Жилище выдры отличается чистотой, так называемый туалет находится за его пределами. Главными соперниками хищника являются борьбы, между ними часто происходят стычки.

В Приморье сотрудникам местного национального парка удалось снять на видео игру семейства амурских тигров. Дикие хищники расположились рядом со скалой в ожидании своей матери.

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