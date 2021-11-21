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Потеснивший собаку на маленькой лежанке кот умилил пользователей Instagram

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 04:09
Общество
Потеснивший собаку на маленькой лежанке кот умилил пользователей Instagram
pixabay.com

Москва, 21 ноября. Дружба между разными видами животных всегда может растрогать людей, особенно, если речь идет о кошках и собаках. Так, сон хвостатых приятелей на тесной лежанке привел в восторг пользователей Instagram.

Короткий видеоролик попал в социальную сеть и завоевал сердца многих юзеров. Кот увидел спящего в лежанке пса и решил присоединиться к нему. Его размер не смутил пушистого. Он пристроился рядом с четвероногим другом и моментально уснул, пишет «Ридус».

«Так круто, когда кошка и собака ладят», — отметил юзер Instagram.

«Оу, ну что за милашки. Так сладко спят», — прокомментировал другой пользователь социальной сети.

«Милашество какое. Обожаю собак и кошек», — оценил ролик еще один комментатор.

Видео с животными не только завоевывают множество лайков, но и собирают большое количество комментариев в социальных сетях. Одним из таких стал ролик с котом, которого утомили ежедневные заботы по хозяйству. Публика пришла в восторг от трудяги и не скупилась на отзывы.

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