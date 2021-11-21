Автоблогер MAJORKA отказался снимать опасный контент на дорогах после ДТП с Губденским

Москва, 21 ноября. YouTube-блогер MAJORKA, канал которого посвящен автомобильному контенту, больше не будет снимать влоги с беспределом на дорогах. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Соответствующий пост он опубликовал после страшной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, которая унесла жизни двух человек. ДТП произошло днем 20 ноября. Автомобиль BMW под управлением блогера Саида Губденского вылетел на встречку, где столкнулся с Volvo и Mercedes. От полученных травм он и его пассажир Заур Ибрагимов скончались.

YouTube-блогер MAJORKA признался, что был шокирован произошедшим и сообщил, что откажется от съемок опасного контента на дорогах общего пользования.

«Я долго думал, завтра выйдет крайний влог с жесткой ездой и беспределом на дорогах. Дальше мы будет стараться снимать более жесткий и интересный контент, но не на дорогах общего пользования», — сообщил он.

Последний ролик разбившегося в ДТП автоблогера Губденского набрал 1,6 миллиона просмотров. Под этой публикацией в Instagram пользователи оставили более 13 тысяч комментариев. Некоторые юзеры призвали других автомобилистов перестать «играть в шашки» на дорогах.