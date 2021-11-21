Пластический хирург Бабаян развеял миф о влиянии маски на форму носа и ушей

Москва, 21 ноября. Ношение медицинской маски не может изменить форму носа и ушей, заявил пластический хирург Гайк Бабаян. Так он ответил на соответствующие жалобы некоторых граждан.

Некоторые россияне заявили, что плотно прилегающая к лицу маска может «сплющить» или даже «опустить» нос. Врач допустил, что такое действительно возможно, однако изменения продлятся не больше 15 секунд. Затем все вернется в обычное состояние, передает радио Sputnik.

«Если быть объективным, то маска никак на форму лица или отдельных частей лица не может влиять. Без каких-либо дополнительных вмешательств все восстанавливается, природа так создала», — пояснил хирург.

Резинки от маски могут впиваться в уши, но на их форме это не скажется. Ушные раковины достаточно эластичные и у них очень сильная тканевая память формы.

Канадские ученые ранее нашли способ продлить срок службы одноразовой маски. Для этого они предложили прогревать ее в течение пяти минут при температуре плюс 70 градусов.