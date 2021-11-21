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Экономист Лобода: российские пенсионеры к Новому году могут получить по 15 тысяч рублей

Общество
Экономист Лобода: российские пенсионеры к Новому году могут получить по 15 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 ноября. Пенсионеры в России в честь Нового года могут получить дополнительную субсидию в размере 15 тысяч рублей. Такое мнение выразил Экономист Андрей Лобода.

Специалист уверен, что президент РФ Владимир Путин поднимет вопрос о выплатах в течение следующего месяца. Такая мера послужит хорошим сигналом для общества в преддверии праздника.

Аналогичного мнения придерживается и замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее мнению дополнительные субсидии будут начислять перед праздниками. Эксперт считает, что выплаты затронут все категории пенсионеров, пишет «Свободная пресса».

Ранее депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил о возможном начислении дополнительных выплат пенсионерам. Парламентарий уверен, что сейчас в России образовался существенный профицит бюджета, который может быть направлен на поддержку уязвимой категории населения.

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новый год пенсия выплаты
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