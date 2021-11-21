Первый гол Месси в чемпионате Франции помог «ПСЖ» обыграть «Нант»

Париж, 21 ноября. Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил первый мяч в Лиге 1. Форвард помог парижанам одержать победу над «Нантом» (3:1) в рамках матча 14-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. В составе хозяев счет в матче открыл Киллиан Мбаппе на третьей минуте игры. Результат на табло сравнял Рандаль Коло Муани на 76-й минуте. В конце игры футболист «Нанта» Деннис Аппиа забил мяч в свои ворота (83), а по прошествии пяти минут преимущество хозяев увеличил Лионель Месси.

«Пари Сен-Жермен» находится на первом месте Лиги 1, имея в запасе 37 очков. «Нант» расположился на 11-й строчке с 18 очками в копилке.

Недавно Лионель Месси был признан лучшим футболистом года по версии Goal.com. Аргентинец оставил позади двух ближайших соперников – португальца Криштиану Роналду и поляка Роберта Левандовски.