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ВОЗ: Европу ожидает очередная волна COVID-19 из-за низких показателей вакцинации

Общество
ВОЗ: Европу ожидает очередная волна COVID-19 из-за низких показателей вакцинации
ФБА «Экономика сегодня»

Женева, 21 ноября. Приближение холодов и низкие показатели вакцинации в некоторых европейских городах стали причиной очередной волны COVID-19 на Западе. Об этом сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что ВОЗ «очень встревожена» приростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Специалисты организации рекомендуют жителям региона по-прежнему соблюдать противоэпидемические меры, а также пройти полный курс вакцинации всем, кто еще не сделал прививку. Однако обязательной данная процедура должна стать лишь в самом крайнем случае, сообщил Клюге в интервью BBC.

«Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить», — считает специалист.

Осеннее усиление пандемии COVID-19 вызвано в том числе и появлением новых штаммов вируса, отличающихся беспрецедентной заразностью. По словам иммунолога Николая Крючкова, они передаются быстрее «Дельты». Самым надежным способом не заразиться, по мнению российских специалистов Минздрава, является вакцинация, передает «Парламентская газета».

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