Жители штата Висконсин обвинили Байдена в росте цен на продукты перед Днем благодарения

Мадисон, 21 ноября. Американцы, проживающие в штате Висконсин, жалуются на повышение цен и нехватку продуктов перед Днем благодарения. По мнению некоторых, виноват в этой «катастрофе» президент США Джо Байден.

Стоимость ужина на День благодарения, который в США будут отмечать 25 ноября, обойдется местным жителям в 53,31 доллара, что на 14% больше, чем в 2020 году. При этом цена на индейку взлетела на более чем 20%, говорится в исследовании The American Farm Bureau Federation (AFBF).

Издание Fox News опросило жителей Висконсина и узнало, что они думают по этому поводу. Один из покупателей сообщил, что не может поверить в происходящее, поскольку такая «печальная» ситуация влияет на всех.

«Вы знаете, это печально, поскольку затрагивает всех. Я вижу это в каждом магазине, куда бы я ни пошел», — отметил местный житель.

Нашлись и те, кто обвинил в «катастрофической» ситуации действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Они считают, что американский лидер утратил контроль и не предпринял никаких мер в связи с растущей инфляцией в стране. Кроме того, он отменил «некоторые изменения», которые внес его предшественник Дональд Трамп.

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

«Байден использует пандемию коронавируса в качестве оправдания, объясняя повышение цен на продукты. Это катастрофа», — отметила жительница.

«Отмена президентом Байденом нескольких изменений, которые сделал президент Трамп...не помогает», — заявил возмущенный покупатель.

Многие граждане США не поддерживают деятельность Байдена на посту президента. Об этом свидетельствует рейтинг одобрения американского лидера, который недавно упал до рекордно низкого уровня.