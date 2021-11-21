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Тело мужчины без головы выпало из багажника машины после ДТП под Петербургом

Происшествия
Тело мужчины без головы выпало из багажника машины после ДТП под Петербургом
ru.depositphotos.com

Санкт-Петербург, 21 ноября. Изуродованное тело без головы выпало из багажника автомобиля после аварии на автодороге вблизи деревни Керро (Ленинградская область). По предварительным данным, убитым является 50-летний уроженец Армении.

Рано утром в субботу автомобиль Mitsubishi врезался в отбойник, после чего из машины выпал труп взрослого мужчины. По данным 46news.ru, у погибшего была перерезана шея. После автоаварии труп продолжал лежать на трассе.

В момент столкновения иномарки с отбойником из машины с трупом выбежали два или три человека и начали убегать в лес. Во всех обстоятельствах на данный момент разбираются правоохранительные органы.

Несколькими днями ранее петербуржец был задержан за убийство сожителя матери. Молодой человек до смерти избил друга родительницы солевой лампой.

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