Москва, 21 ноября. Запад в последнее время становится участником большого числа «антироссийских акций», которые могут привести к вооруженным столкновениям. Соответствующее мнение выразил политический аналитик Евгений Сатановский.

К таким акциям аналитик причислил кризис с мигрантами на польско-белорусской границе, в котором западные страны вдруг увидели «влияние» РФ, размещение военных НАТО на Украине и задержку сертификации газопровода «Северный поток — 2». Провокации против РФ, голословные обвинения и создание помех для реализации Москвой собственных целей могут привести к неизбежной войне с Западом.

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов», — сказал аналитик.

На данный момент неясно, когда провокации приведут к настоящему вооруженному столкновению. Кроме того, остается открытым вопрос, насколько стороны будут готовы к этому конфликту, какие стратегические вооружения будут использованы и как будет распределяться превосходство.

Недавно Сатановский отмечал, что инициатором столкновения могут стать США и их союзники по НАТО. Плацдармом возможного конфликта будет Украина. При этом Россия всячески пытается предотвратить войну и налаживает отношения с Западом с помощью совместных экономических проектов. Однако эти дружественные шаги не влияют на агрессивные планы Североатлантического альянса.