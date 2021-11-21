Читатели «Фактов» поддержали слова президента Болгарии Радева о принадлежности Крыма

София, 21 ноября. Президент Болгарии Румен Радев вновь назвал Крым российской территорией. С его заявлением согласились читатели местного издания «Факты».

Румен Радев уже заявлял о принадлежности полуострова России во время предвыборных теледебатов. Позже свою позицию он подтвердил, заявив, что «в настоящий момент Крым российский». Мнение об этом высказали болгарские читатели.

«Правильно. И никто не может отрицать, что Крым является территорией России», — пишет JEFF.

«Историю не видел, но с XVI века Крым российский, если не ошибаюсь?» — написал еще один комментатор.

«Крым исторически российский, это факт и вопрос решен», — резюмировал пользователь Сети.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Москва регулярно напоминает, что жители приняли данное решение демократическим путем и в соответствии с международным правом.

Глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер выразил уверенность, что президенту Румену Радеву нужно посетить полуостров. Он пообещал устроить теплый и радушный прием.