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Читатели «Фактов» поддержали слова президента Болгарии Радева о принадлежности Крыма

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 02:31
Политика
Читатели «Фактов» поддержали слова президента Болгарии Радева о принадлежности Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

София, 21 ноября. Президент Болгарии Румен Радев вновь назвал Крым российской территорией. С его заявлением согласились читатели местного издания «Факты».

Румен Радев уже заявлял о принадлежности полуострова России во время предвыборных теледебатов. Позже свою позицию он подтвердил, заявив, что «в настоящий момент Крым российский». Мнение об этом высказали болгарские читатели.

«Правильно. И никто не может отрицать, что Крым является территорией России», — пишет JEFF.

«Историю не видел, но с XVI века Крым российский, если не ошибаюсь?» — написал еще один комментатор.

«Крым исторически российский, это факт и вопрос решен», — резюмировал пользователь Сети.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Москва регулярно напоминает, что жители приняли данное решение демократическим путем и в соответствии с международным правом.

Глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер выразил уверенность, что президенту Румену Радеву нужно посетить полуостров. Он пообещал устроить теплый и радушный прием.

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