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Nature: ухаживающие за больными COVID-19 медработники имеют уникальный иммунитет

Общество
Nature: ухаживающие за больными COVID-19 медработники имеют уникальный иммунитет
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 ноября. Медицинские работники, регулярно контактирующие с больными COVID-19 в красных зонах, имеют уникальный вид иммунитета. Об этом сообщили английские исследователи Университетского колледжа и Имперского колледжа NHS Trust.

Ученые наблюдали за более чем 750 медработниками, ухаживающими за пациентами с коронавирусом. В итоге 58 из них за все время не получили ни одного положительного теста на COVID-19. Их объединяло высокое содержание иммунных T-клеток, способных распознавать конкретные инфекции при попадании в организм. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Авторы работы считают, что эти клетки способны останавливать SARS-CoV-2, блокируя кластер вирусных белков, который помогает вирусу воспроизводиться. Ученые предположили, что данные лимфоциты могли появиться в организме медработников при заражении COVID-19, вызывающим простуду, однако доказать это пока не удалось, передает RT.

Также повышенную устойчивость к коронавирусу у людей, переболевших обычной простудой, обнаружили британские ученые. Они объяснили это повышенным уровнем защитных Т-клеток в крови человека.

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