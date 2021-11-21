Украинский военный эксперт Кравчук: политизированность является главным недостатком ВСУ

Киев, 21 ноября. Верность политическому курсу партии власти является главным минусом ВСУ в данный момент. Таким мнением поделился украинский военный эксперт Анатолий Кравчук.

Командование украинской армии подбирает кадровый состав по верности нынешнему политическому курсу, отбросив при этом профессиональные навыки. Кравчук считает, что чем более значимая должность, тем сильнее работает этот принцип.

«Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии», — заявил Кравчук.

При этом среди контрактников ВСУ растет недовольство действующей властью. Многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и работать дальше. Их мотивация опустилась «ниже плинтуса», а о патриотизме практически никто не говорит всерьез.

Ранее военнослужащие украинской армии провели учебные стрельбы под Херсоном, возле границы с Крымом. Легенда маневров предусматривала ликвидацию противника при помощи артиллерии и средств авиации.