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CNN опубликовал подробности проекта оборонной стратегии Европейского союза

Политика
CNN опубликовал подробности проекта оборонной стратегии Европейского союза
wikipedia.org  /  Ken Lund / CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 21 ноября. Европейский союз допускает возможность в случае кризисной ситуации развернуть до пяти тысяч военнослужащих быстрого реагирования. Об этом говорится в проекте первой военной концепции блока, опубликованном CNN.

Для этих целей планируется задействовать группы, в которые входят военнослужащие из стран-участниц Евросоюза. Они будут формироваться в зависимости от поставленной задачи. Последней могут стать эвакуация мирных жителей или поддержание порядка на границах стран. Несмотря на то, что в конкретной миссии примут участие не все государства блока, для развертывания войск понадобится одобрение всех 27 членов союза.

Помимо этого, в документе содержатся сведения о важности совместного похода к военным закупкам, исследованиям и разведке. Это должно в перспективе обеспечить Евросоюзу эффективность и конкурентоспособность. Во время беседы с телеканалом CNN свыше 20 официальных лиц блока выразили согласие с необходимостью принятия мер ради сохранения безопасности в регионе.

На данный момент конфликт между Польшей и Евросоюзом окончательно лишил стороны возможности проведения диалога. По мнению журналиста Die Welt, странам блока стоит пересмотреть свою политику, поскольку ссоры лишь навредят объединению.

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