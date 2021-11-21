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Способность «грозного Т-34» отправлять врага «прямиком в ад» потрясла авторов NI

Армия
Способность «грозного Т-34» отправлять врага «прямиком в ад» потрясла авторов NI
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Вашингтон, 21 ноября. Появление на полях сражений танка Т-34 стало одной из главных причин победы Советского Союза над Третьим рейхом. Таким мнением поделились авторы американского журнала The National Interest.

Широкий гусеничный трак, мощный двигатель и главное орудие с высокой начальной скоростью полета снаряда сделали Т-34 грозой и ужасом немецких солдат во времена Великой Отечественной войны. В качестве примера, изображающего высокую эффективность боевой машины, авторы издания вспоминают танковое сражение под Курском в 1943 году, пишет ИноСМИ.

«Когда Гитлер в 1941 году начал "Барбароссу", Т-34 был бесспорно лучшим танком в мире... Сочетание наклонной брони, мощной пушки, хорошей скорости и маневренности у него превосходило все то, что в то время имели немцы», — рассказал изданию War Is Boring ветеран ВС США танкист Джейсон Белкорт.

Способность «грозного Т-34» отправлять врага «прямиком в ад» потрясла авторов NI
Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

История создания Т-34 началась с необходимости модернизировать советский БТ-7, который показал себя в войне с Японией в 1938-1939 годах не лучшим образом. В результате работы советских инженеров боевая машина получила новую, более надежную броню и дизельный двигатель, который обеспечивал высокую мобильность. Именно эти инновации сделали советский танк грозой немецких «Пантер».

«Т-34 обладал многочисленными конструктивными преимуществами того времени и мог отправлять немецкие танки прямиком в ад», — отметили авторы материала.

Ранее авторы NI сообщили о страхе американских военных из-за учебных стрельб субмарины «Владимир Мономах» в Охотском море. Аналитики отмечают, что беспокойство вызвано высокими показателями дальности снарядов.

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ссср танк т-34
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