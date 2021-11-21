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Каркас с украшениями рухнул на женщин в торговом центре швейцарского города Ибах

Происшествия
Каркас с украшениями рухнул на женщин в торговом центре швейцарского города Ибах
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Ибах, 21 ноября. Огромная конструкция с новогодними украшениями упала с десятиметровой высоты в швейцарском городе Ибах. В результате случившегося пострадали шесть женщин.

Инцидент произошел 20 ноября. Под каркасом с праздничными украшениями находились прилавки и несколько людей. Две пострадавшие получили тяжелые травмы, а еще четыре – легкой степени тяжести.

Всех пострадавших женщин увезли в местные медицинские учреждения. Из торгового центра вывели всех покупателей. На месте происшествия работают швейцарские экстренные службы. Обстоятельства случившегося уточняются, пишет издание Luzerner Zeitung.

Обрушение конструкции зафиксировали в Красноярске 17 ноября. Восьмиметровые стеллажи со спиртными напитками рухнули на одном из городских складов. В результате случившегося один из рабочих получил переломы. Его увезли в больницу.

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швейцария травмы новогодние украшения
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