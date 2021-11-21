Победительницей проекта «Шоумаскгоон» стала 18-летняя Диана Анкудинова

Москва, 21 ноября. Сейчас Диана Анкудинова активно работает над созданием своего первого сольного альбома. Его премьера состоится уже совсем скоро.

Финальный выпуск музыкальной программы «Шоумаскгоон» на телеканале НТВ завершился вечером 20 ноября. Участникам предстояло подготовить номер, опираясь на одну из девяти предложенных категорий. Для зрелищности использовались декорации дополненной реальности.

Однако главным критерием для победы должен был стать голос. В этом особенно удалось выделиться 18-летней Анкудиновой. Почти каждый выпуск звездные эксперты восхищались вокальными данными молодой звезды.

Приглашенной звездой в финале стал композитор Игорь Крутой. Он признался, что каждый раз с нетерпением ждет выступление Анкудиновой.

«Я каждый раз ожидаю твое новое выступление, и все время ты меня удивляешь тембром, вкусом своим музыкальным. Я уверен, ты будешь очень большой артисткой», — заявил он.

Сейчас певица продолжает обучение в ГИТИСе и работу над сольным альбомом. В беседе с РИА Новости она отметила, что презентация пластинки состоится уже совсем скоро.

Культуролог Андрей Пархоменко ранее указал на необычные символы в номере Анкудиновой на песню «Мама, я танцую». Головы участников подтанцовки артистки украшали рога, что делало происходящее похожим на изображение бога Диониса со своей традиционной свитой.