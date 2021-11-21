Киев, 21 ноября. Первый из семи кораблей с импортным углем на 60,5 тысячи тонн для нужд государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго» прибыл на Украину. Об этом сообщила компания «ДТЭК Энерго».

Руководство ДТЭК договорилось с международными поставщиками об импорте семи партий с углем. Пять из них будут из Соединенных Штатов, еще две — из Колумбии. Причем объем каждой поставки варьируется от 40 до 75 тысяч тонн угля, а суммарный составляет почти 470 тысяч тонн, сообщили в ДТЭК Энерго.

«Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн», — следует из сообщения компании.

Однако, несмотря на организацию поставок топлива, Украина «падает в пропасть» энергетического кризиса, считает публицист Андрей Союстов. По его словам, это является прямым результатом деятельности правительства Владимира Зеленского.

Тем временем российские регионы полностью готовы к отопительному сезону. Это касается в том числе котельных, водопроводных и тепловых сетей, передает «Парламентская газета».