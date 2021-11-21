Инфекционист Коновалов: прививка от гриппа не повлияет на уровень антител к COVID-19

Москва, 21 ноября. Уровень антител у переболевших COVID-19 не снизится после прививки от гриппа, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, инфекционист Иван Коновалов.

Вакцинация от коронавируса и гриппа не имеют взаимосвязи. Иммунитет человека избирательно реагирует на антигены, попадающие в организм, отметил врач в беседе с ТАСС.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — цитирует его агентство.

Делать прививку можно на протяжении всего сезона, так как она безвредна для здоровья. Однако в очереди на вакцинацию и после нее необходимо не забывать о соблюдении мер индивидуальной защиты.

На сегодняшний день в России доступны вакцины, защищающие от трех или четырех вариантов гриппа. Иммунитет после прививки формируется в течение двух недель.

Грипп может иметь схожие c COVID-19 негативные последствия для здоровья. Особенно опасным считается заражение одновременно двумя инфекциями.