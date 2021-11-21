РЖД пересмотрит график нескольких маршрутов из Москвы и Петербурга

Москва, 21 ноября. Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся дочерней компанией ОАО «РЖД», внесет изменения в график движения нескольких поездов из-за потребительского спроса.

Изменения коснутся отмены ряда поездов на нескольких направлениях или увеличения интервалов их курсирования. В этот список могут попасть составы, осуществляющие движение из Москвы в Петербург, Волгоград, Мурманск и Нижний Новгород, из Петербурга в Адлер и из Вологды в Петербург. В случае с поездом Москва — Нижний Новгород речь идет о «Стриже».

«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — передает РБК со ссылкой на пресс-центр ФПК.

Вместе с этим компания планирует ввести около 500 дополнительных поездов в новогодний период. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам.

РЖД в скором времени может ввести систему QR-кодов на железнодорожном транспорте. Проверка пассажиров будет производиться в онлайн-режиме и не доставит дополнительных неудобств, пишет RT.