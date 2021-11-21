Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 01:48
01:42
Происшествия
Молодой водитель Kia Sportage насмерть сбил 17-летнего подростка под Ростовом
01:40
Армия
Способность «грозного Т-34» отправлять врага «прямиком в ад» потрясла авторов NI
01:30
Происшествия
Каркас с украшениями рухнул на женщин в торговом центре швейцарского города Ибах
01:25
Шоу-бизнес
Победительницей проекта «Шоумаскгоон» стала 18-летняя Диана Анкудинова
01:19
Экономика
Украина получила 60 тысяч тонн импортного угля для нужд «Центрэнерго»
00:57
Общество
Инфекционист Никифоров перечислил основные болезни наступающей зимы
00:40
Общество
Инфекционист Коновалов: прививка от гриппа не повлияет на уровень антител к COVID-19
00:38
Общество
РЖД пересмотрит график нескольких маршрутов из Москвы и Петербурга
00:37
Происшествия
Водитель легковушки открыл стрельбу из окна машины в Петербурге
00:22
Спорт
Фигуристы Смолкин и Дэвис заняли первое место на турнире «Челленджер» в Варшаве
Все новости

Водитель легковушки открыл стрельбу из окна машины в Петербурге

Происшествия
Водитель легковушки открыл стрельбу из окна машины в Петербурге
Prt Scr youtube.com

Санкт-Петербург, 21 ноября. Мужчина, управлявший автомобилем марки Nissan в Санкт-Петербурге, открыл стрельбу из окна машины. В результате инцидента никто не пострадал.

Заявитель уточнил, что ЧП произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) примерно в 20:00. Причиной этому послужила конфликтная ситуация между пострадавшим и виновником. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее подобный случай произошел на территории Благовещенска. Мужчина начал стрелять из пистолета по пассажирскому автобусу. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя, который сознался в правонарушении.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Водитель легковушки открыл стрельбу из окна машины в Петербурге
петербург стрельба кад
Комментировать