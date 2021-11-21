Водитель легковушки открыл стрельбу из окна машины в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 ноября. Мужчина, управлявший автомобилем марки Nissan в Санкт-Петербурге, открыл стрельбу из окна машины. В результате инцидента никто не пострадал.

Заявитель уточнил, что ЧП произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) примерно в 20:00. Причиной этому послужила конфликтная ситуация между пострадавшим и виновником. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее подобный случай произошел на территории Благовещенска. Мужчина начал стрелять из пистолета по пассажирскому автобусу. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя, который сознался в правонарушении.