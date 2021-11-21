Фигуристы Смолкин и Дэвис заняли первое место на турнире «Челленджер» в Варшаве

Варшава, 21 ноября. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали победителями турнира «Челленджер» в танцах на льду. Первенство проходит в Варшаве (Польша).

Серебряные медали завоевали японские фигуристы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси. Тройку лидеров замкнули Кэролайн Грин и Майкл Парсонс из США. Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный расположились на четвертой строчке.

Диана Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Она является наставником олимпийской чемпионки Алины Загитовой и победительницы чемпионатов мира Евгении Медведевой и Анны Щербаковой. Дэвис (18 лет) и Смолкин (22 года) проводят первый сезон на взрослом уровне.

Российский конькобежец Руслан Захаров тем временем занял второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Польше. Россиянин финишировал за 7 минут 56,990 секунды.