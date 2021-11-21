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Автоэксперт Похмелкин призвал наказывать нарушителей ПДД на фоне аварии с Губденским

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 00:11
Происшествия
Автоэксперт Похмелкин призвал наказывать нарушителей ПДД на фоне аварии с Губденским
instagram.com  /  @said.gubdenskiy

Москва, 21 ноября. Злостных нарушителей ПДД необходимо привлекать к ответственности, а также изолировать от общества. Такое мнение выразил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя смертельную аварию с участием блогера Саида Губденского.

ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Его участниками стали три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW. За рулем последнего и находился Губденский. Сообщается, что в момент аварии его машина двигалась с превышением скорости. По словам Похмелкина, зачастую виновники тяжелых ДТП являются многократными нарушителями ПДД, об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

«... когда такие люди попадают в тяжелые ДТП, выясняется, что они многократно раньше нарушали, им выписывали штрафы. Они их либо не платили, либо платили вялотекуще как-то, игнорируя. Все это не случайно, это все следствие определенного поведения, которое до этого имело место», — отметил автоэксперт.

По его словам, для человека, привыкшего к некоторой вольности, 15 дней заключения являются весьма ощутимой мерой наказания. Более того, отбывая административный арест, человек ПДД не нарушит, заключил Похмелкин.

Известно, что на момент аварии автомобиль погибшего Губденского двигался без номерных знаков. Блогер лишь недавно приобрел машину и еще не успел оформить страховой полис.

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