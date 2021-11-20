Последнее видео разбившегося в ДТП блогера Губденского набрало 1,6 млн просмотров

Москва, 20 ноября. Видеозапись, которая отображается последней в Instagram-аккаунте разбившегося в ДТП блогера Саида Губденского, набрала 1,6 миллиона просмотров. Под публикацией пользователи оставили более 13 тысяч комментариев.

В субботу две машины устроили лобовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один автомобилист. За рулем BMW находился виновник аварии — автоблогер Губденский. Он погиб на месте происшествия, а пассажира пытались спасти медики, но он скончался в больнице.

На последнем ролике, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по столице вместе со своим приятелем, который неоднократно нарушает правила дорожного движения. В частности, их спортивный автомобиль развернулся через две сплошные на Кутузовском проспекте, в пятистах метрах от того места, где позднее произошло смертельное ДТП.

Эту видеозапись посмотрели уже более 1,6 миллиона раз. В комментариях подписчики блогера выражают соболезнования, но подчеркивают, что произошедшая авария — закономерный итог такого стиля вождения. Некоторые из пользователей призвали других автомобилистов перестать «играть в шашки» на дорогах.

BMW, за рулем которого находился Саид Губденский, был без регистрационного госномера. Блогер приобрел машину накануне и еще не успел оформить страховой полис.