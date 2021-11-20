Похороны актера Валерия Гаркалина пройдут 23 ноября

Москва, 20 ноября. Церемония прощания с народным артистом Российской Федерации Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Похоронная процессия состоится в здании учебного театра вуза. Для всех, кто захочет проститься с актером, зал откроется с полудня того же дня, уточнил ректор Заславский.

«Прощание во вторник. В Учебном театре ГИТИСа... Вход для всех, желающих проститься, будет с 12:00», — сообщил ректор ГИТИС.

Гаркалин с 2002 года был преподавателем кафедры эстрадного искусства в ГИТИСе и руководителем мастерской. Дебютировал в кино в 1989 году в фильме «Катала». Наибольшую известность и народную любовь приобрел после киноленты «Ширли-Мырли» в 1995 году.

Народный артист РФ Гаркалин умер 20 ноября после продолжительной борьбы с COVID-19. Актер провел в стационаре больницы в Коммунарке почти два месяца, пишет «Парламентская газета».