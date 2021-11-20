Три человека погибли при лобовой аварии внедорожника и грузовика под Петербургом

Санкт-Петербург, 20 ноября. ДТП с участием внедорожника и большегруза случилось в Волховском районе Ленинградской области. В результате столкновения автомобилей погибли три человека, сообщили в правоохранительных органах.
Авария произошла примерно в 18:00 на 508-м километре автодороги Новая Ладога — Волга. Внедорожник Kia выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком MAN.
Жертвами аварии стали водитель и два пассажира иномарки Kia. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются, пишет RT.
На месте работают представители правоохранительных органов. Правовая оценка всем участникам аварии будет дана позже.
Днем ранее серьезная автокатастрофа произошла при столкновении двух легковушек в Курортном районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП погибли три человека.