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Три человека погибли при лобовой аварии внедорожника и грузовика под Петербургом

Происшествия
Три человека погибли при лобовой аварии внедорожника и грузовика под Петербургом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 ноября. ДТП с участием внедорожника и большегруза случилось в Волховском районе Ленинградской области. В результате столкновения автомобилей погибли три человека, сообщили в правоохранительных органах.

Авария произошла примерно в 18:00 на 508-м километре автодороги Новая Ладога — Волга. Внедорожник Kia выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком MAN.

Жертвами аварии стали водитель и два пассажира иномарки Kia. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются, пишет RT.

На месте работают представители правоохранительных органов. Правовая оценка всем участникам аварии будет дана позже.

Днем ранее серьезная автокатастрофа произошла при столкновении двух легковушек в Курортном районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП погибли три человека.

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