Милохин поцеловался в губы с Медведевой на «Ледниковом периоде»

Москва, 20 ноября. Популярный блогер и звезда TikTok Даня Милохин выступил с российской фигуристкой Евгенией Медведевой на «Ледниковом периоде» с очередным номером. Во время шоу они поцеловались в губы.

Звезды выступили под композицию Take Me to Church. Медведева предстала перед жюри в образе хейтера в черной маске на глазах. Результат проделанной работы судьи оценили на высшие оценки 6.0. После этого Милохин и Медведева от радости поцеловались в губы. Этим жестом они вызвали шквал эмоций поклонников и аплодисменты.

Выступление прокомментировала тренер Татьяна Тарасова. Она полюбила Милохина еще в самом начале проекта и поэтому ее обидел плакат одного из зрителей, на котором значилось имя «Женя». По ее словам, пара катается вместе, а значит и оценки должна получать вместе.

Pr Scr youtube.com / Звездный поиск

Также высоко оценили старания Милохина Татьяна Навка и Алла Духова. Они отметили сложные поддержки и синхронное параллельное катание пары. По их словам, блогер был раскован и пластичен, а также хорошо работал корпусом.

Также недавно звездные партнеры по катанию открыто обменялись признаниями в любви. Фигуристка отметила свой 22-й день рождения, во время празднования которого и сообщила о своих чувствах.