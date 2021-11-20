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Милохин поцеловался в губы с Медведевой на «Ледниковом периоде»

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 23:35
Шоу-бизнес
Милохин поцеловался в губы с Медведевой на «Ледниковом периоде»
Prt Scr youtube.com  /  Ледниковый Период

Москва, 20 ноября. Популярный блогер и звезда TikTok Даня Милохин выступил с российской фигуристкой Евгенией Медведевой на «Ледниковом периоде» с очередным номером. Во время шоу они поцеловались в губы.

Звезды выступили под композицию Take Me to Church. Медведева предстала перед жюри в образе хейтера в черной маске на глазах. Результат проделанной работы судьи оценили на высшие оценки 6.0. После этого Милохин и Медведева от радости поцеловались в губы. Этим жестом они вызвали шквал эмоций поклонников и аплодисменты.

Выступление прокомментировала тренер Татьяна Тарасова. Она полюбила Милохина еще в самом начале проекта и поэтому ее обидел плакат одного из зрителей, на котором значилось имя «Женя». По ее словам, пара катается вместе, а значит и оценки должна получать вместе.

Милохин поцеловался в губы с Медведевой на «Ледниковом периоде»
Pr Scr youtube.com / Звездный поиск

Также высоко оценили старания Милохина Татьяна Навка и Алла Духова. Они отметили сложные поддержки и синхронное параллельное катание пары. По их словам, блогер был раскован и пластичен, а также хорошо работал корпусом.

Также недавно звездные партнеры по катанию открыто обменялись признаниями в любви. Фигуристка отметила свой 22-й день рождения, во время празднования которого и сообщила о своих чувствах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Милохин поцеловался в губы с Медведевой на «Ледниковом периоде»
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