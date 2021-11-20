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Космонавты Шкаплеров и Дубров сообщили о случаях столкновения МКС с объектами в космосе

Наука
Космонавты Шкаплеров и Дубров сообщили о случаях столкновения МКС с объектами в космосе
pxhere.com

Москва, 20 ноября. Орбита Международной космической станции время от времени сближается с космическим мусором. Об этом рассказали российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров в эфире программы «Соловьев Live».

По их словам, иногда станция проходит близко с различными обломками и старыми спутниками. Наиболее «динамичный» случай произошел 10 лет назад, тогда у космонавтов не было времени действовать по отработанным инструкциям и закрывать люки. Об этом они рассказали в прямом эфире «Соловьев Live» на YouTube.

«...Тогда мы успели только перейти в отсек "Союза", чтобы при необходимости эвакуироваться. Никакой паники не было. Риск был, но мы действовали штатно, по инструкции», — поделились Шкаплеров и Дубров.

Пролетевший мимо Международной космической станции космический мусор в скором времени может вновь сблизиться с ней. На момент возможного столкновения весь экипаж будет находиться на борту корабля, сообщили представители Центра управления полетов, расположенного в Хьюстоне.

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