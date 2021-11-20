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Рогозин рассказал о ходе разработки новой космической станции

Наука
Рогозин рассказал о ходе разработки новой космической станции
politrussia.com

Москва, 20 ноября. Специалисты Роскосмоса начали разрабатывать эскизный проект новой орбитальной станции. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Рогозин.

Задача по выполнению разработки поручена сотрудникам РКК «Энергия». Рогозин отметил, что новый объект будет выполнен с использованием передовых технологий.

«Буквально на этой неделе, которая сейчас заканчивается, мы дали поручение корпорации "Энергия" приступить к разработке эскизного проекта российской орбитальной служебной станции», — сообщил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщал о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М» с 6 на 12 декабря текущего года. Причиной этому является необходимость дополнительного обслуживания разгонного блока летательного аппарата.

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