Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 00:21
00:11
Происшествия
Автоэксперт Похмелкин призвал наказывать нарушителей ПДД на фоне аварии с Губденским
00:02
Экономика
Экономист Николаев рассказал, как повышение МРОТ скажется на работодателях
23:52
Общество
Последнее видео разбившегося в ДТП блогера Губденского набрало 1,6 млн просмотров
23:37
Общество
Похороны актера Валерия Гаркалина пройдут 23 ноября
23:35
Шоу-бизнес
Милохин поцеловался в губы с Медведевой на «Ледниковом периоде»
23:35
Происшествия
Три человека погибли при лобовой аварии внедорожника и грузовика под Петербургом
23:11
Наука
Космонавты Шкаплеров и Дубров сообщили о случаях столкновения МКС с объектами в космосе
23:09
Наука
Рогозин рассказал о ходе разработки новой космической станции
23:06
Происшествия
Американцы спасались бегством от вооруженного мужчины в аэропорту Атланты
22:55
Технологии
Рогозин назвал противоспутниковое оружие очевидной и обязательной для России вещью
Все новости

Американцы спасались бегством от вооруженного мужчины в аэропорту Атланты

Происшествия
Американцы спасались бегством от вооруженного мужчины в аэропорту Атланты
ФБА «Экономика сегодня»

Атланта, 20 ноября. Вооруженный мужчина открыл стрельбу в терминале международного аэропорта Атланты. Данных о пострадавших и возможных жертвах на данный момент не поступало.

Пользователи соцсетей начали публиковать видеоролики, где люди пытаются сбежать из воздушной гавани на фоне звуков стрельбы. Очередной ролик выложил YouTube-пользователь DOMINIC. На кадрах видно, что международный аэропорт Атланты буквально погрузился в хаос.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пока неизвестно, из какого оружия стрелок вел огонь и удалось ли его арестовать.

Днем ранее стрельба произошла в американском городе Кембридж (штат Мэриленд). В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Американцы спасались бегством от вооруженного мужчины в аэропорту Атланты
сша стрельба видео атланта
Комментировать