Американцы спасались бегством от вооруженного мужчины в аэропорту Атланты

Атланта, 20 ноября. Вооруженный мужчина открыл стрельбу в терминале международного аэропорта Атланты. Данных о пострадавших и возможных жертвах на данный момент не поступало.

Пользователи соцсетей начали публиковать видеоролики, где люди пытаются сбежать из воздушной гавани на фоне звуков стрельбы. Очередной ролик выложил YouTube-пользователь DOMINIC. На кадрах видно, что международный аэропорт Атланты буквально погрузился в хаос.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пока неизвестно, из какого оружия стрелок вел огонь и удалось ли его арестовать.

Днем ранее стрельба произошла в американском городе Кембридж (штат Мэриленд). В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек.