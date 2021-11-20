Рогозин назвал противоспутниковое оружие очевидной и обязательной для России вещью

Москва, 20 ноября. Противоспутниковое оружие является «очевидной вещью», которой обязана обладать Российская Федерация. Такое мнение выразил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что предприятия госкорпорации разрабатывают основу для стратегического ядерного щита России. Рогозин также обратил внимание, что его серьезно беспокоит развивающая в космосе гонка вооружений. По словам гендиректора, США и Североатлантический альянс со временем все больше выводят в космическое пространство потенциальные носители оружия.

«Современные будущие воины, не дай Бог, если они будут, начнутся в космосе. Мы должны себя защищать и в космосе. Россия должна обладать противоспутниковым оружием. Разработка велась давно, сейчас Минобороны решило провести испытания. При испытании противоспутникового оружия, конечно, остаются осколки, но Минобороны проводило моделирование этой ситуации с тем, чтобы не навредить никому», — пояснил Дмитрий Рогозин.

США накануне обвинили Россию в испытании ракеты спутникового перехвата, которое якобы повысит угрозу для космонавтов на МКС, пишет «Парламентская газета». В Роскосмосе на этот счет напомнили, что безопасность экипажа Международной космической станции является главным приоритетом для Москвы.