Глава Роскосмоса Рогозин заявил о переносе запуска межпланетной станции «Луна-25»

Москва, 20 ноября. Межпланетная станция «Луна-25» будет запущена в июле следующего года. О переносе сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире «Соловьев live».

«Луна-25» должна стать первой в истории современной России станцией, которую запустят к спутнику Земли. Изначально предполагаемой датой запуска был май 2022 года. Теперь Рогозин официально подтвердил перенос на июль.

«У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну. Ну, а на сентябрь – это у нас "Экзомарс", девятимесячная миссия на Марс», — сообщил глава Роскосмоса.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты-носителя «Протон-М». Старт был запланирован на 6 декабря, но из-за необходимости в доработке разгонного блока его перенесли на 12 декабря. Космический корабль должен перенести спутники «Экспресс-АМУЗ» и «Экспресс-АМУ7».