Полиция возбудила уголовное дело против сбившего мать с двумя детьми водителя

Москва, 20 ноября. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту наезда грузового автомобиля на мать с двумя детьми по статье о нарушении ПДД, повлекшего смерть человека.

Сотрудники московской прокуратуры взяли под контроль расследование по делу о наезде грузовой «газели» на женщину с двумя детьми. В результате трагедии грудной ребенок погиб. Другой несовершеннолетний получил незначительные травмы и ушибы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад о ходе следствия. Глава ведомства также поставил на контроль расследование в центральном управлении СК.

Экспертиза установила, что водитель грузового автомобиля в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа.