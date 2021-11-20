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Полиция возбудила уголовное дело против сбившего мать с двумя детьми водителя

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 22:34
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело против сбившего мать с двумя детьми водителя
pxhere.com

Москва, 20 ноября. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту наезда грузового автомобиля на мать с двумя детьми по статье о нарушении ПДД, повлекшего смерть человека.

Сотрудники московской прокуратуры взяли под контроль расследование по делу о наезде грузовой «газели» на женщину с двумя детьми. В результате трагедии грудной ребенок погиб. Другой несовершеннолетний получил незначительные травмы и ушибы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад о ходе следствия. Глава ведомства также поставил на контроль расследование в центральном управлении СК.

Экспертиза установила, что водитель грузового автомобиля в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа.

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