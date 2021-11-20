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Машина блогера Саида Губденского в момент аварии двигалась без госномера

Происшествия
Машина блогера Саида Губденского в момент аварии двигалась без госномера
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 ноября. Автомобиль, на котором блогер Саид Губденский передвигался в момент аварии, был без регистрационного госномера. Трагедия произошла в центре Москвы, на Кутузовском проспекте.

Виновник аварии погиб на месте происшествия в результате полученных травм. Блогер приобрел машину накануне и не успел оформить страховой полис. Прокуратура уточнила, что Губденский ранее ездил на машине без номеров по спецполосе.

Всего участниками аварии стали три автомобиля. Машина BMW, на котором ехал блогер Губденский, выехала на встречную полосу и врезалась в Volvo и Mercedes.

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту инцидента. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия.

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