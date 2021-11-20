Российский транспортный самолет Ан-124 доставил в Мали партию военного груза

Бамако, 20 ноября. Российская Федерация продолжает оказывать поддержку властям Мали по линии военно-технического сотрудничества. На этот раз в тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «224-го летного отряда» доставил в африканскую страну партию боеприпасов для стрелкового вооружения, сообщает Telegram-канал «Форпост».

На опубликованных фотографиях и видеозаписях можно заметить, как персонал местного аэропорта разгружает воздушное судно, перенося в прицеп грузового автомобиля ящики с патронами, предположительно, калибра 7,62 мм.

Боеприпасы являются частью военной помощи, которую Российская Федерация оказывает официальным властям в вопросе противодействия распространению террористической угрозы на территории республики.

Правительство африканской страны закупило у Москвы несколько боевых вертолетов, а также вооружение для борьбы с радикалами. Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сообщал, что Кремль намерен развивать комплексное сотрудничество с Мали.

ФБА «Экономика сегодня» /

«У нас установились дружественные, доверительные связи, которыми мы дорожим, и намерены активно их развивать на взаимовыгодной основе в сфере торговли, экономики, инвестиций, в сфере образования, науки и культуры», — заявил дипломат.

Позже его африканский коллега Абдулай Диоп сообщил, что Бамако нуждается в поставках современных ударных вертолетов и самолетов, а также в обучении персонала для работы с ними. Он назвал Москву надежным партнером, поскольку взаимодействие двух государств выходит далеко за рамки оборонных поставок.