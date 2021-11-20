Сбивший мать с двумя детьми водитель «газели» находился в состоянии опьянения

Москва, 20 ноября. Водитель грузовой «газели», сбивший мать с двумя детьми в Новой Москве, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило управление ГИБДД столицы.

Трагедия произошла в 19:35 в поселении Сосенском. Автомобиль наехал на женщину с четырехлетним мальчиком и младенцем. Девятимесячный малыш умер на месте до прибытия врачей. Второй ребенок получил незначительные травмы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники госавтоинспекции провели экспертизу. Результаты теста показали, что в момент аварии водитель грузового автомобиля находился в нетрезвом виде.

Согласно предварительной информации, мать двигалась по проезжей части в попутном направлении движения транспорта. Водитель автомобиля не скрывался с места происшествия. Правоохранители продолжают выяснять все причины и обстоятельства трагедии.