Представитель Африканского союза встретился с главарем боевиков НФОТ в Эфиопии

Аддис-Абеба, 20 ноября. Официальный представитель Африканского союза (АС) по Африканскому Рогу Олусеген Обасанджо посетил эфиопский город Мекеле, где встретился с главарем сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» Дебреционом Гебремикаэлем.

AU envoy Obasanjo met President Debretsion in Mekelle again as efforts intensify to bring about ceasefire. For a readout of the meeting from perspective of the Government of Tigray, check Uncle G's summary. https://t.co/xqHwISxIWv pic.twitter.com/oWx0fYAMGH

Пресс-секретарь НФОТ Гетачеу Реда сообщил в Twitter, что сотрудник международной организации посещал город в рамках усилий АС по поиску мирного решения конфликта в регионе.

#ChiefObasanjo was in town as part of his efforts to seek peaceful solution to the war in Ethiopia.He had extensive discussions with #PresidentDebretsion on ways forward. It’s our hope&expectation that there is now a clearer understanding of what the ppl &Army of #Tigray are