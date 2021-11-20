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Спорт
«Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
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«Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 21:31
Спорт
«Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Twitter  /  @fcsm_official

Краснодар, 20 ноября. «Краснодар» на своем поле одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитыми мячами отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (61, с пенальти). За красно-белых один раз ворота соперников смог поразить Александр Соболев (45+4), реализовав 11-метровый удар, пишет RT.

Пенальти в ворота «Краснодара» был забит со второго раза, поскольку после первой попытки арбитр встречи Алексей Сухой при использовании системы VAR принял решение о необходимости перебить 11-метровый удар. В первый раз голкипер хозяев Матвей Сафонов парировал удар Соболева.

Двумя днями ранее игрок «Спартака» и сборной России Роман Зобнин обратился к руководству красно-белых с просьбой понизить ему зарплату. Футболист хочет уменьшить свой оклад до 2 миллионов евро в год.

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