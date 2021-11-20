Мотострелки ЦВО провели тренировку с разведывательным дозором в Самарской области

Екатеринбург, 20 ноября. Мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) отработали действия в разведывательном дозоре. Учения прошли на полигоне в Самарской области.

Мотострелки ЦВО отработали тактическую и специальную подготовку, а также в составе группы и пар прошли по маршруту с максимальной скоростью и с обходом населенных пунктов в дозоре. Для обнаружения потенциального противника бойцы использовали беспилотники «Орлан-10», с их помощью они устанавливали точные координаты «врага» и определяли характер целей, сообщила пресс-служба округа.

В мероприятиях было задействовано не менее 200 военнослужащих и четыре единицы военной и специальной техники.

Ранее экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЦВО выполнили учебно-тренировочные полеты в небе над Южным Уралом. Пилоты в рамках летного задания выполняли виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя самолета.