Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 22:48
22:33
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело против сбившего мать с двумя детьми водителя
22:09
Происшествия
Машина блогера Саида Губденского в момент аварии двигалась без госномера
22:06
Происшествия
СК по Москве сообщил о еще одной пострадавшей в смертельном ДТП с «газелью»
21:57
Весь мир
Российский транспортный самолет Ан-124 доставил в Мали партию военного груза
21:55
Происшествия
СКР расследует дело о ДТП с девятимесячным младенцем в Новой Москве
21:55
Происшествия
Виновником смертельного ДТП в Новой Москве стал 34-летний водитель «газели»
21:43
Происшествия
Сбивший мать с двумя детьми водитель «газели» находился в состоянии опьянения
21:36
Весь мир
Представитель Африканского союза встретился с главарем боевиков НФОТ в Эфиопии
21:35
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП с участием «газели» и младенца в Новой Москве
21:31
Спорт
«Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Все новости

Мотострелки ЦВО провели тренировку с разведывательным дозором в Самарской области

Армия
Мотострелки ЦВО провели тренировку с разведывательным дозором в Самарской области
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Екатеринбург, 20 ноября. Мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) отработали действия в разведывательном дозоре. Учения прошли на полигоне в Самарской области.

Мотострелки ЦВО отработали тактическую и специальную подготовку, а также в составе группы и пар прошли по маршруту с максимальной скоростью и с обходом населенных пунктов в дозоре. Для обнаружения потенциального противника бойцы использовали беспилотники «Орлан-10», с их помощью они устанавливали точные координаты «врага» и определяли характер целей, сообщила пресс-служба округа.

В мероприятиях было задействовано не менее 200 военнослужащих и четыре единицы военной и специальной техники.

Ранее экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЦВО выполнили учебно-тренировочные полеты в небе над Южным Уралом. Пилоты в рамках летного задания выполняли виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя самолета.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Мотострелки ЦВО провели тренировку с разведывательным дозором в Самарской области
минобороны цво орлан-10
Комментировать